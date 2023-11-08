В центре Калуги загорелся ресторан

Во вторник, 7 ноября, на улице Вилонова произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Калужской области.

Позже стало известно, что в 23:02 загорелось помещение в ресторане «Эль-гуна». По предварительной информации, пожар произошел из-за короткого замыкания.

Пострадавших нет.