В Калуге тело мужчины нашли в овраге на улице Жукова

В овраге за зданием универмага на улице Жукова, 32 в Калуге обнаружили тело мужчины. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

- В ходе осмотра видимых телесных повреждений не обнаружено, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины и давности наступления смерти, - заявили в СК.

Личность погибшего пока не установлена.