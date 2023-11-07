В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 31 891 нарушение

За неделю, с 27 октября по 2 ноября, в Калужской области камеры зафиксировали 31 891 нарушение правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость – 22 398 раз.

6947 водителей нарушили правила проезда перекрестков.

1002 человека не пристегнулись ремнем безопасности.

611 автомобилистов припарковались в запрещенном месте.

450 калужан не пропустили пешеходов.

362 водителя выехали на встречную полосу в запрещенном месте.

121 попал под камеру во время движения по обочине.