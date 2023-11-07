В Калуге под колеса «Лады» попал 33-летний мужчина

Во вторник, 7 ноября, в Калуге произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В 06:30 на улице Тарутинской 56-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада» сбил 33-летнего пешехода. По нашей информации, у мужчины перелом ноги.

Пострадавшего отвезли в больницу. Обстоятельства аварии уточняются.