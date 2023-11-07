В Калуге «Хендай» сбил пешехода

Во вторник, 7 ноября, в 7:14 в Калуге на улице Советской произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Как нам удалось выяснить, 53-летний мужчина за рулем «Хендая» сбил 55-летнего пешехода. У мужчины черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы и перелом ноги.

Пострадавшего доставили в больницу. Обстоятельства происшествия уточняются.