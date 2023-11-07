Пешехода насмерть сбили на калужской трассе

Около 19:00 в понедельник, 6 ноября, на трассе Калуга – Тула погиб пешеход. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Авария произошла в Ферзиковском районе недалеко от поворота на Дугну.

По предварительным данным, водитель из Калуги за рулем «Форда» насмерть сбил пешехода. Личность погибшего устанавливается.