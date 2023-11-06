«Рено» протаранил бетонное ограждение на калужской трассе

Около 5:40 утра в понедельник, 6 ноября, автомобиль «Рено Логан» врезался в бетонное ограждение на трассе Калуга – Тула в Ферзиковском районе. Фото опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

Машина разбилась недалеко от границы Калужской и Тульской областей месте проведения ремонтных работ.

Пока известно об одном пострадавшем. Информация о его состоянии уточняется.