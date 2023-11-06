В Калуге водитель «Ниссана» сбил двоих 19-летних парней на переходе

Около 19:15 в субботу, 4 ноября, двое 19-летних парней пострадали в ДТП на улице Маяковского в Калуге. Подробности нам рассказали в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, они шли по нерегулируемому переходу и дома №62 и попали под колеса «Ниссана Икс-Трейл». За рулем машины находился еще один 19-летний калужанин.

Пострадавших пешеходов доставили с травмами в больницу.