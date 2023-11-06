В Калужской области пропала 65-летняя женщина

В деревне Бебелево Ферзиковского района исчезла 65-летняя Валентина Рачковская. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Последний раз женщину видели 1 ноября.

На данный момент нет информации, где может находиться пенсионерка.

Рост пропавшей – 160 сантиметров. У нее красные волосы с белыми прядями.

Сообщить о пропавшей можно по телефонам 112 или 88007005452.