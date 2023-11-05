В Калужской области «Рено Логан» врезался в дерево

В воскресенье, 5 ноября, в Тарусе произошло ДТП, об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Примерно в 4 часа ночи в Тарусе на улице Луначарского автомобиль «Рено Логан» врезался в дерево.

В результате происшествия пострадали несколько человек. Тяжесть их травм, как и причины ДТП уточняются.