В Калуге на улице Московской автомобиль «КИА» влетел в столб

В воскресенье, 5 ноября, в Калуге произошло ДТП с пострадавшим, об этом сообщает ГУ МЧС по Калуге.

Около трех часов ночи на улице Московской автомобиль «КИА Рио» врезалсяс в столб.

Автомобиль получил серьезные повреждения, один человек пострадал. Подробности аварии уточняются.

- Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 9 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человека и 1 единица техники, - сообщает управление.