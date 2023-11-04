«Шкода» снесла дерево в Калужской области

Около 12:30 в субботу, 4 ноября, в деревне Ильинское Тарусского района вылетел с дороги и врезался в дерево легковой автомобиль «Шкода». Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на дороге между Тарусой и Лопатино.

Автомобиль повалил дерево и перевернулся.

МЧС сообщило об одном пострадавшем. Точные обстоятельства устанавливаются.