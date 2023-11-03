В Калужской области водитель «Опеля» сбил пешехода на переходе

Около 8 утра 2 ноября на перекрестке улиц Железнодорожной и Победы Сухиничах сбили пешехода. Подробности об этом происшествии сообщили в пятницу в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 60-летний водитель «Опля Корса» сбил 47-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу.