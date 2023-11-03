В Калужской области водитель такси сбил пешехода

Днем в пятницу, 3 ноября, в Кирове в ДТП пострадал пешеход. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Авария произошла примерно в 12:30.

По предварительным данным, человека сбил автомобиль «Рено Логан» одной из служб такси.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.