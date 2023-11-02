В Калужской области водитель «Газели» сбил пешехода

Около 10 утра в четверг, 2 ноября, в Калужской области еще один пешеход пострадал в ДТП.

Авария произошла в Мосальске на улице Кирова, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Человек попал под колеса «Газели». Информация о его состоянии уточняется.