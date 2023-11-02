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В Калужской области водитель «Опеля» сбил пешехода

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.11.2023 10:10 0 164
В Калужской области водитель «Опеля» сбил пешехода

Около 8 утра в четверг, 2 ноября, пешехода сбили в Сухиничах, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Авария произошла недалеко от вокзала – на перекрестке улиц Железнодорожной и Победы.

По предварительным данным, человек попал под колеса легкового автомобиля «Опель».

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.11.2023 10:10 0 164
Тэги: происшествие дтп мчс
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