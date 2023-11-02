В Калужской области сгорела дача

В среду, 1 ноября, в селе Ворсино Боровского района произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В 20:44 в садоводческом товариществе загорелась дача. По предварительной информации, никто не пострадал.

Как нам удалось выяснить, причиной возгорания стала неисправность отопительных печей и дымоходов.