Стали известны подробности аварии на улице Ждамировской в Калуге

Ранее мы сообщали об аварии на улице Ждамировской в Калуге. Там, в понедельник, 1 ноября, 31-летний мужчина, управляя автомобилем «Фольксваген Тигуан», сбил пешехода около автобусной остановки.

По нашей информации, в аварии пострадала 46-летняя женщина. У нее закрытый перелом шейного отдела позвоночника, ушиб головы и перелом кисти.

Пострадавшую госпитализировали в больницу.