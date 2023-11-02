В Калужской области 19-летний водитель «БМВ» сбил 67-летнюю бабушку

Как мы сообщали ранее, в среду, 1 ноября, в городе Кондрово Дзержинского района Калужской области произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В 16:48 на улице Ленина 19-летний молодой человек сбил 67-летнюю пенсионерку.

По нашей информации, у женщины ушиб ног. Ее госпитализировали в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.