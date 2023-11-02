В Калуге «Фольксваген» сбил пешехода

Около 19:00 в среду, 1 ноября, на улице Ждамировской в Калуге сбили пешехода, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Авария произошла рядом с автобусной остановкой. Человек попал под колеса «Фольксвагена Тигуан».

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.