Водитель «БМВ» сбил пешехода в Калужской области

Около 17:00 в среду, 1 ноября, в Кондрово сбили пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Авария произошла на улице Ленина.

По предварительным данным, человек попал под колеса «БМВ» на въезде на территорию, которая обозначена знаком «Жилая зона».

Информация о пострадавшем уточняется.