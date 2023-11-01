Калужских пешеходов призвали носить фликеры

Управление ГИБДД по Калужской области в среду, 1 ноября, опубликовало обращение к пешеходам с просьбой носить в темное время суток светоотражающие элементы на одежде или вещах.

Из-за короткого светового дня случаи ДТП с пешеходами осенью учащаются. Фликеры помогают водителям заранее заметить людей на дорогах.

С начала года в Калужской области насмерть сбили 21 человека. Еще 210 получили травмы.