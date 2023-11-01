На калужской трассе насмерть сбили косулю

В ночь на среду, 1 ноября, в Думиничском районе Калужской области на трассе М3 «Украина» насмерть сбили косулю.

Авария произошла недалеко от деревни Высокое.

- Водитель, успевший среагировать, не пострадал - удар пришелся в правую переднюю часть иномарки, - рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области. - От полученных травм животное скончалось. Прибывший на место охотовед разъяснил водителю, что случай является страховым. Ущерб за сбитое животное покрывает полис ОСАГО.