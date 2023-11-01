В столкновении двух «Лад» в Калужской области погиб мужчина и пострадал ребенок

Во вторник, 31 октября, в 22:18 в Малоярославецком районе произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.

Как удалось выяснить, вблизи деревни Маклино на дороге между трассами М-3 и А-130 лоб в лоб столкнулись «Лада Калина» под управлением 58-летнего мужчины и «Лада Приора», за рулем которой был 38-летний мужчина.

По нашей информации, в аварии погиб водитель «Калины», пострадал 11-летний пассажир «Приоры». Мальчика увезли в больницу с резаными ранами лица.