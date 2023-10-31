В Калужской области 20-летний парень насмерть отравился угарным газом в гараже

В понедельник, 30 октября, в одном из населенных пунктов Калужской области погиб 20-летний парень. Он занимался ремонтом машины в гараже у частного дома и отравился угарным газом, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства гибели мужчины.

- Напоминаем автовладельцам, что сжигание топлива в замкнутом или не проветриваемом пространстве является одной из возможных причин отравления угарным газом. Мы рекомендуем не оставлять работающими в гаражных боксах, особенно закрытых, автомобили и газонокосилки, - говорится в комментарии СК.