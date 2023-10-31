В Калуге машина протаранила забор

В Калуге на перекрестке улиц Радищева и Зеленой в микрорайоне Малинники произошло ДТП. Фото с места аварии утром 31 октября прислал наш читатель.

По предварительным данным, в ночь на вторник водитель «Рено» не справился с управлением и врезался в забор.

Сейчас на место приехал эвакуатор, машину увезут.