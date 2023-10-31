В Калуге на улице Тульской сбили пешехода, переходившего дорогу на зеленый

В понедельник, 30 октября, в 18:31 на пересечении улицы Тульской и улицы Фридриха Энегльса в Калуге произошло ДТП с участием пешехода. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.



Предварительно, 24-летний молодой человек за рулем «Лады» ехал в сторону улицы Максима Горького по улице Фридриха Энгельса. На пешеходном переходе по улице Тульской водитель сбил 34-летнего мужчину, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.



По нашей информации, мужчины закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей, коленей и локтей.

Софья Фирсова, ГУ МЧС по Калужской области Опубликовано: 31.10.2023 10:32 618