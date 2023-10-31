Двое детей пострадали при столкновении «Рено» с лосем в Калужской области

В понедельник, 30 октября, в 17:46 в Мосальском районе Калужской области на дороге «Мосальск-Барятино» произошла авария с участием животного. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По нашей информации, мужчина, управлявший машиной «Рено Дастер», сбил лося.

В результате ДТП пострадали два мальчика. Одному из них 9 лет, а второму год.

У детей порезы и ссадины. Их доставили в больницу.