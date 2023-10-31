В Калуге еще одного пешехода сбили на улице Тульской

Около 18:30 в понедельник, 30 октября, на улице Тульской в Калуге сбили пешехода.

Человек попал под колеса «Лады», сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в предыдущий вечер на перекрестке Тульской и Восточного проезда мужчину сбили на переходе.