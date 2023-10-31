В Калуге канализация вторую неделю течёт в Яченское водохранилище

Вечером в понедельник, 30 октября, местные жители сообщили, что сброс канализационных стоков продолжился.

Помимо жуткого запаха, которым уже вторую неделю дышат жители окрестных домов в переулке Яченский, канализационный поток на несколько метров приблизил к жилому дому образовавшийся овраг.

Семья, живущая в этом крайнем по переулку доме, всерьёз опасается, что их жилище может отправиться вниз по склону в Яченское водохранилище вслед за канализацией.

Хронология событий.

В понедельник, 23 октября, жители бросили крик о помощи из-за аварии и бьющего фонтана нечистот на странице губернатора в соцсети.

В среду, 25 октября, представители калужского водоканала сообщили, что ремонтные бригады ведут работу по устранению аварии.

В пятницу утром, 27 октября, местные жители прислали видео и фото: канализация по-прежнему фонтанирует.

В пятницу, 27 октября вечером, представители ГП «Калугаоблводоканал» прислали официальный ответ:

«На 2-ом Яченском переулке в Калуге произошла авария на сетях канализационного коллектора диаметром 500 мм. Получив сигнал о происходящем, специалисты водоканала перенастроили работу сети водоотведения так, чтобы исключить подпор канализации и минимизировать последствия нештатной ситуации. После определения способа устранения причины аварии на коллекторе специалисты заменят участок трубы и проведут обеззараживание территории».

В понедельник, 30 октября ситуация не изменилась.

- Увы, стало еще хуже, - написала в редакцию Галина Пиварчук, дочь хозяйки крайнего, грозящего упасть в овраг дома. – Похоже, когда они (Ремонтная бригада «Калугаоблводоканала». Ред.) работали на том участке, на который, якобы, их не пускали (это оказалось дом депутата) они там ковшом экскаватора доломали трубу, то есть там вообще намного хуже.

На утро вторника, 31 октября выяснилось, что ремонтники забетонировали основание колодцев, однако, по словам местных жителей, в течение часа после их ухода, бетонирование прорвала канализация. Поток с прежней силой ринулся в Яченское водохранилище.