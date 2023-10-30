В Калужской области насмерть сбили женщину

Около 17:20 в понедельник, 30 октября, на дороге Калуга – Детчино – Малоярославец в ДТП погибла 56-летняя женщина, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительной информации, в Малоярославецком районе ее насмерть сбил водитель «Лады Гранта».

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.