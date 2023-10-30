В Калуге сбитый на улице Тульской мужчина попал в больницу

Около 18:15 в воскресенье, 29 октября, на улице Тульской в Калуге сбили пешехода. Подробности об этом происшествии в понедельник рассказали в управлении ГИБДД по Калужской области.

Авария произошла на перекрестке с Восточным проездом.

По предварительным данным, 22-летний водитель «Жигулей» ехал в сторону центра и сбил 41-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по переходу.

С травмами пострадавшего доставили в больницу.