В Калужской области «Тойота» врезалась в «УАЗ Патриот»

Управление ГИБДД по Калужской области 30 октября сообщило подробности о ДТП в Медынском районе. Которое произошло на выходных на федеральной трассе А130.

По предварительным данным, 27-летний водитель «Тойоты Аурис» ехал в сторону Москвы, недалеко от деревни Радюкино не справился с управлением и врезался в стоящий «УАЗ Патриот».

Травмы получил водитель «Тойоты».