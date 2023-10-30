Пожар в общественной бане произошел в Калужской области

Около 12:00 в воскресенье, 29 октября, в Людиново произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

На улице 20 лет Октября загорелся электрический щиток в общественной бане.

Обошлось без пострадавших.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.