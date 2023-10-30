В Калуге водитель «Жигулей» сбил пешехода на улице Тульской

Около 18:15 в воскресенье, 29 октября, на улице Тульской в Калуге сбили пешехода. ДТП произошло около 18:15, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Человек попал под колеса «Жигулей» на перекрестке с Восточным проездом у пожарной части.

Сообщается об одном пострадавшем. Точные обстоятельства устанавливаются.