В ДТП в Калужской области пострадали три человека

Ранее мы сообщали об аварии в Ферзиковском районе Калужской области.



Предварительно, жительница столицы за рулем «Тойоты» не справилась с управлением и улетела в кювет, после чего машина перевернулась. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.



Сообщается о трех пострадавших, в их числе 82-летняя пенсионерка. Женщину доставили в больницу, ей оказывается медицинская помощь.

Софья Фирсова, Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области Опубликовано: 29.10.2023 16:07 661