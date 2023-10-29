В Калужской области сбили пешехода

В субботу, 28 октября, в 21:35 около железнодорожной станции Тихонова Пустынь произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.



Водитель автомобиля, марка которого устанавливается, сбил пешехода и скрылся с места происшествия.



Последствия аварии ликвидировали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая помощь. Обстоятельства происшествия и тяжесть травм пострадавшего уточняются.

Софья Фирсова, Фото: ГУ МЧС по Калужской области Опубликовано: 29.10.2023 09:17 178