В Калужской области в массовом ДТП погиб водитель «Киа»

В пятницу, 27 октября, в 15:15 на трассе «А-108» в Жуковском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области.

Предварительно, водитель за рулем «Вольво» ехал в сторону города Серпухова и столкнулся с «КамаАЗом», который от удара вылетел на встречку. На встречной полосе «КамАЗ» столкнулся с «Киа» и «Сканией».

В результате аварии погиб водитель автомобиля «Киа».

В данный момент экстренные службы ликвидируют последствия ДТП. Сотрудники ГИБДД регулируют движение по обочине.

Точные обстоятельства ДТП уточняются.