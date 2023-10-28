В Калуге ищут очевидцев двух ДТП с пострадавшими пешеходами

Калужская полиция объявила о поисках очевидцев двух ДТП, которые раньше произошли в областной столице.

3 ноября прошлого года около 22:00 у дома №17 на улице Платова некий водитель сбил женщину и скрылся.

А 3 сентября нынешнего года в 18:00 на набережной Яченского водохранилища водитель электросамоката сбил семилетнюю девочку и также скрылся.

Если у вас есть информация об этих происшествиях, обращайтесь в ГИБДД по телефонам 547-534, 547-888 или на Телевизионную, 3А, кабинет №16.