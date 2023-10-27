В Калуге водитель «Лады» сбил женщину на Правом берегу

Около 20:45 в четверг, 26 октября, у дома №1 на улице Братьев Луканиных в Калуге в ДТП пострадала 47-летняя женщина, сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, калужанка шла на зеленый сигнал светофора, когда ее сбил 30-летний водитель «Лады Калина», завершавший проезд перекрестка.

С места аварии женщину отвезли в больницу. Врачи оказали ей помощь и отпустили домой.