Водитель «Шевроле» попала в реанимацию после столкновения с грузовиком в Калужской области

В пятницу, 27 октября, управление ГИБДД по Калужской области сообщило подробности о ДТП на дороге Калуга – Козельск, которое произошло накануне вечером.

По предварительной информации, 65-летняя женщина за рулем «Шевроле Лачетти» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик в районе деревни Верхнее Алопово.

В тяжелом состоянии автомобилистку доставили в реанимацию областной больницы.