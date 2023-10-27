В Калужской области «Нива» врезалась в автобус

Около 9:30 утра в пятницу, 27 октября, в Дзержинском районе произошло ДТП с участием автобуса.

По предварительным данным, на участке между дорогой Калуга – Медынь и селом Совхоз имени Ленина водитель «Нивы» выехал на встречную полосу и врезался в автобус КамАЗ.

В больницу с различными травмами доставлен водитель «Нивы», сообщили в управлении МВД по Калужской области.