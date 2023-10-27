На водителя «Ленд Ровера», сбившего ребенка в Калужской области, завели уголовное дело

Ранее мы сообщали о ДТП в городе Кирове Калужской области. На улице Пролетарской мужчина, управляя «Ленд Ровером», сбил 8-летнего ребенка.

В пятницу, 27 октября, в пресс-службе прокуратуры сообщили, что мальчик получил тяжкий вред здоровью. В отношении 47-летнего водителя автомобиля возбудили уголовное дело.

Расследование контролирует Кировская межрайонная прокуратура.