В Калужской области женщина погибла в столкновении «Жигулей» и «Лады»

Около 20:50 в воскресенье, 22 октября, в деревне Шеняно-Слобода Дзержинского района человек погиб в ДТП. Подробности нам сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, водитель «Жигулей» не пропустил «Ладу Калина».

Погибла 70-летняя пассажирка «Лады». В больницу попали водитель этой машины и пассажирка «Жигулей».