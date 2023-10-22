Константин Пахоменко: «Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии»

Министр здравоохранения Калужской области о состоянии 6-летнего мальчика, упавшего с эскалатора в Обнинске.
В обнинском торговом центре «Атлас» малыш, оставшийся без присмотра матери, играл у перил работающего эскалатора. В Результате его потянуло по ленте и он упал в проем между эскалатором и стеной. В результате падения у ребенка тяжелые травмы.
- Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии в Клинической больнице 8, - сообщил Константин Пахоменко. - Эвакуация в Детскую областную больницу будет возможна после стабилизации состояния. Детская областная больница оказывает всю необходимую помощь специалистам из Клинической больницы 8.
Как выяснилось мать мальчика не является гражданкой России. Ребенок тоже оказался вне поля социальных служб. Он не ходил в детский сад.
Сейчас специалисты клиники делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние малыша, которое, как сообщили в КБ №8 ухудшается.
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