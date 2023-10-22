Ребенок упал с эскалатора в Обнинске

Скорая помощь увезла 6-летнего малыша в местную больницу.

Областная прокуратура в воскресенье, 22 октября сообщила, что по этому факту ею было поручено провести расследование. Обнинские прокуроры работают на месте ЧП. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

По свидетельству очевидцев, малыш упал с трехэтажного эскалатора в торговом центре «Атлас».

Скорая приехала на место происшествия через 4 минуты после вызова.