Движение троллейбусов остановилось на улице Кирова в Калуге

Общественный электрический транспорт встал в 11.30, в воскресенье, 22 октября.

Троллейбусы не ходят лишь в одну сторону: от сквера Мира до Площади победы.

Причина в небольшом ДТП на перекрестке улиц Ленина – Кирова.

Пострадавших в ДТП нет, в скором времени движение троллейбусов восстановят.