Калуга Обнинск
Главная Новости Происшествия
История Калуги Статьи

В Калуге легковушка вновь протаранила людей на тротуаре

Опубликовано: 22.10.2023 07:32 0 538
В Калуге легковушка вновь протаранила людей на тротуаре

В субботу, 21 октября в 20.57 на перекрестке улиц Московская – Кирова легковой автомобиль наехал на стоящих на тротуаре пешеходов.

Видео момента происшествия попало на камеру видеорегистратора, запись прислал нам наш читатель через бот обратной связи.

Судя по видео, сбито сразу несколько человек, вполне вероятно, есть пострадавшие. Подробности выясняем.

 

Напомним, 24 августа в Калуге, неподалеку от нынешнего происшествия, произошло жуткое ДТП. Тогда пострадали десять человек.  

Опубликовано: 22.10.2023 07:32 0 538
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Калужская сбытовая компания за 9 месяцев года установила свыше 21 тысячи индивидуальных приборов учета
Интернет «Ростелекома» пришел в 1200 домохозяйств «Села Совхоз Победа»
Через годы, через расстояния: «Родные люди» встретятся в Wink 17 октября
Калужская сбытовая компания: передавайте показания приборов учета своевременно и правильно!
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Как выбрать автошколу для обучения
Где выгодно купить грунтовый анкер KVL
Что такое курсы итальянского онлайн?

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru