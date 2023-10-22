В Калуге легковушка вновь протаранила людей на тротуаре

В субботу, 21 октября в 20.57 на перекрестке улиц Московская – Кирова легковой автомобиль наехал на стоящих на тротуаре пешеходов.

Видео момента происшествия попало на камеру видеорегистратора, запись прислал нам наш читатель через бот обратной связи.

Судя по видео, сбито сразу несколько человек, вполне вероятно, есть пострадавшие. Подробности выясняем.

Напомним, 24 августа в Калуге, неподалеку от нынешнего происшествия, произошло жуткое ДТП. Тогда пострадали десять человек.