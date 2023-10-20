В Калуге водитель «Лады» сбил 10-летнюю девочку

Вечером в пятницу, 20 октября, в Калуге на улице Братьев Луканиных сбили 10-летнюю девочку. Об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Авария произошла около 18:10 у дома №15 - недалеко от правобережного корпуса школы №45.

По предварительным данным, управлявший «Ладой» мужчина сбил ребенка. Девочку с травмами увезли в больницу.