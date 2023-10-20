Строительство станции очистки воды завершилось в Калужской области

В селе Новослободск Думиничского района завершилось строительство станции очистки питьевой воды, сообщил в пятницу, 20 октября, министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Производительность станции составляет 271 кубометр в сутки, что обеспечит почти 1500 человек качественной питьевой водой.

- На станции выполнен монтаж всего технологического оборудования, проведено благоустройство территории. После завершения пусконаладочных работ объект будет введен в эксплуатацию, - пояснил Лежнин.

В этом году по федеральной программе «Чистая вода» в Калужской области строятся станции водоочистки в девяти населенных пунктах: Новослободск, Обнинск, Ульяново, Мятлево, Бетлица, Товарково, Людиново, Жуков и Киров. В Новослободске и Обнинске работы завершены полностью.